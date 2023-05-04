Без сыпца огурцов не дождаться: что за секретный компонент рекомендуют опытные дачники

Блогер канала "Уральская провинция" на платформе Дзен вспомнила свои первые шаги на дачном поприще. По словам автора, к ним пришел сосед и, посмотрев, как они возятся в парнике, заявил, что "без сыпца огурцов не будет".

Как выяснилось, опытный хозяин имел в виду навоз, который заготавливают с осени. Нередко - хранят прямо на улице в кучках. И по весне он просто рассыпается на грядках, отсюда и термин.

Как правильно его использовать в парнике? Такое удобрение очень подходит не только для огурцов, но и для кабачков. Под другие культуры автор вносить его не рекомендует, потому что это может ухудшить ситуацию.

А вот для огурцов это лучшее биотопливо, потому что тепло выделяется в огромном количестве. Корни растения очень любят, когда им тепло и сыро. Кроме того, "сыпун" - неиссякаемый источник азота, который обеспечивает быстрый рост растения.

Старый навоз постоянно выделяет углекислый газ, и это создает подходящие условия для того, чтобы огуречная плеть развивалась быстро, и стимулировалось появление именно женских цветов.

Но что делать, если навоза нет? Кто-то не знал либо озаботился о его закупке только весной. Блогер советует использовать свежий, но - с нюансами. Закладывать не в чистом виде, а - подмешать примерно треть обычного грунта.

Такая мера снизит интенсивность разложения, даст навозу контакт с необходимым качеством почвенных бактерий. Еще вариант - воспользоваться препаратом для быстрого компостирования.