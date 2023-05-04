Француз сбил шлагбаум на границе Польши из-за желания жить в России

4 мая сотрудник Варминско-Мазурского отдела погранстражи Польши Мирослава Александрович дала интервью репортёрам, рассказав им, что на КПП в Гжехотках гражданин Франции 36-ти лет за рулём автомобиля Citroen протаранил шлагбаум на границе при попытке несанкционированного въезда в Россию.

По данным Александрович, француз уже побывал в Гжехотках, попытавшись въехать в Россию законно, однако польские пограничники отказались удовлетворять его просьбу, поскольку у гражданина Франции не было документов, разрешающих ему въезд на российскую территорию.

После того, как польские пограничники отказали французу во въезде в РФ молодой человек развернул свой автомобиль с целью набрать скорость и протаранил шлагбаум. При этом злоумышленник остановил машину лишь после того, как увидел, что работники пограничной стражи Польши начали разворачивать шипы на дороге с целью насильственной остановки автомобиля.

Позднее французского гражданина допросили, и он пояснил мотивы своих действий: оказалось, что протаранивший польский шлагбаум хотел срочно попасть в Россию ввиду того, что желает связать свою жизнь с данным государством. Правоохранители не оценили искренности иностранца, выписав ему штраф на 1000 злотых, что эквивалентно 240 долларам.

Также в машине француза нашли патроны для охотничьего ружья, и хотя он имел разрешение на их эксплуатацию во Франции, для провоза боеприпасов в Польшу ему был нужен дополнительный документ, которого у задержанного не оказалось, за что он получил ещё один штраф в размере 120 долларов, равняющихся 500 злотым.