Опытная дачница рассказала, как получать урожай клубники не 3 недели, а 4 месяца подряд

Урожай клубники сильно зависит от продолжительности светового дня. Для того чтобы появлялись цветоносы и бутоны, требуется постепенное удлинение светового дня.

При круглогодичном выращивании клубники в теплицах требуется организация специальных условий с соблюдением требуемой долготы дня, температуры почвы и воздуха.

Сделать это самостоятельно на своей даче, если вы не специалист, весьма сложно и накладно. Но есть сорта клубники, для которых долгота светового дня не имеет никакого значения.

Это так называемая клубника НСД (нейтрального светового дня), которая более известна садоводам как ремонтантная.

У нее цветоносы выходят постоянно, с ранней весны до поздней осени, при любом световом дне.

Достойной урожайностью отличаются сорта Брайтон, Ананасная, Московский деликатес, Сахалинская, Королева Елизавета, Тристар, Искушение, Гора Эверест.

Важный момент выращивания: грядки для такой клубники должны быть очень хорошо удобрены. Ягоде требуется большое количество питательных элементов.

Больше двух лет на одной грядке ее держать нельзя, грунт сильно обедняется, и тогда урожай мельчает и теряет вкус.

Чтобы этого не случилось, подкармливайте растения минеральными составами регулярно. Причем в значительных количествах.

Если вы посадили ремонтантную клубнику в августе, то плодоношения следует ожидать в следующем году. При весенней посадке урожай получите в этом же году текущим летом.