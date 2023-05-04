Васильев рассказал, почему Пугачева отсутствовала на прощании с Зайцевым

Ранее сообщалось, что на прощании с Вячеславом Зайцевым не было знаменитостей. Оказалось, что все же были.
Почтить память модельера пришли только Сергей Зверев и Надежда Бабкина.
Общаясь с корреспондентами издания "МК", историк моды Александр Васильев удивился отсутствию на траурной церемонии Аллы Пугачевой.
Эксперт моды предположил, что Алла Борисовна не хотела привлекать к себе ненужное внимание, но обязательно позднее посетит могилу мэтра.
Свое отсутствие Васильев объяснил тем, что находится в Париже, а прямых рейсов на Москву теперь нет.
Стилист выразил сожаление, что артисты, которых одевал Зайцев много лет, не пришли проститься с ним.
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