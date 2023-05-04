Петросян угодил в реанимацию после посещения стоматолога

Российскому сатирику Евгению Петросяну стало плохо после установки зубного импланта.

Комик угодил в реанимацию, за его состоянием наблюдают врачи. Данная информация опубликована в Телеграм-канале "Mash".

После посещения зубного врача у 77-летнего артиста появились такие симптомы, как головокружение, озноб, тошнота, неприятные ощущения в грудной клетке.

В клинике у юмориста обнаружили воспаление.

Супруга Евгения Вагановича Татьяна Брухунова сообщила, что ее возлюбленному ничего не угрожает. Он находится под контролем медиков.