В Беларуси продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

16:55 2023-05-04

Совет Министров Республики Беларусь своим постановлением продлил запрет на ввоз в страну продукции немецких компаний Liqui Moly, Beiersdorf и чешской Skoda до 4 ноября текущего 2023 года включительно.

Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь.

Впервые белорусское правительство установило перечень товаров, которые запрещены к ввозу на территорию Беларуси, 23 апреля 2021 года постановлением №240.

Кроме того, реализация продукции компаний Liqui Moly, Beiersdorf и Skoda, включённой в перечень запрещённых товаров, на территории белорусского государства запрещена.

Данное постановление было принято «для обеспечения защиты национальных интересов, с учётом недружественных действий в отношении белорусского народа».