ТОП-3 ошибок в поливе огурцов, которые уничтожают ваш урожай

Поливать огурцы можно не любой водой, а только мягкой и без хлора, который убивает корневую систему растений.

Вода должна быть теплой. Если поливать огурцы холодной водой, их листья быстро пожелтеют, а завязи будут опадать.

Для полива огурцов нужен специальный режим. В первые две недели после пересадки рассады в грунт поливать растения нужно ежедневно и обильно.

После появления первых цветов полив сокращают, но увеличивают объем используемой воды. В августе сокращают и объем, и количество поливов.

И еще одна хитрость: мульчирование огуречника свежескошенной травой предотвратит испарение воды из почвы.