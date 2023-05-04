Мэр Одессы Труханов арестован по делу о растрате 92 миллионов гривен

Вечером четверга, 4 мая, пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры при ВАКС сообщила, что мэр Одессы Геннадий Труханов был взят под стражу в связи с его обвинением в растрате свыше 92 миллионов гривен во время покупки одного из зданий административного характера. Ранее предполагалось, что Труханов может выйти под залог в 800 тысяч долларов, однако сегодня политика арестовали.

Характерно, что ранее Труханов навлёк на себя гнев украинской общественности, выступив в поддержку идеи о начале переговоров между администрациями Киева и Москвы. Позднее одесский мэр отказался от своих слов, заявив, что любые переговоры с Россией могут быть возможны лишь после отвода войск из Украины.

Также Геннадий Труханов отказался переименовывать Пушкинскую улицу в Одессе, заявив, что в данном городе проживают носители различных культур, в том числе и российской. Труханов признаётся, что его беспокоит усилившаяся в Украине ненависть ко всему, что связано с Россией.

Кроме того, Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II в Одессе несмотря на то, что более 25-ти тысяч украинцев подписали соответствующую петицию. Труханов уверен, что демонтаж исторических монументов не в состоянии повлиять на события, уже имевшие место в прошлом.

Характерно, что без учёта желания Геннадия Труханова памятник Екатерине II в Одессе всё-таки был демонтирован, после чего его доставили в местный художественный музей.