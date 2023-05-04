«Страна.ua»: мэр Одессы Геннадий Труханов арестован по делу завода «Краян»

17:10 2023-05-04

Украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру Украины сообщило, что мэр Одессы Геннадий Труханов взят под стражу по делу завода «Краян».

Обозреватели «Страны» уточнили, что Высший антикоррупционный суд Украины взял Труханова под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 13 миллионов гривен.

Ранее мэр Одессы не внес 30 866 млн грн залога, определенного судом, ввиду чего прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, суть дела заключается в том, что мэрия Одессы по версии следствия приобрела по завышенной цене завод «Краян» и запустила там Центр административных услуг.

Вырученные от городских властей средства бывшие собственники завода попытались перечислить компании с признаками фиктивности.