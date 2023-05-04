«Страна.ua»: мэр Одессы Геннадий Труханов арестован по делу завода «Краян»

Обозреватели «Страны» уточнили, что Высший антикоррупционный суд Украины взял Труханова под стражу на 60 дней с правом внесения залога в 13 миллионов гривен.

Ранее мэр Одессы не внес 30 866 млн грн залога, определенного судом, ввиду чего прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения из залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Напомним, суть дела заключается в том, что мэрия Одессы по версии следствия приобрела по завышенной цене завод «Краян» и запустила там Центр административных услуг.

Вырученные от городских властей средства бывшие собственники завода попытались перечислить компании с признаками фиктивности.