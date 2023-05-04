Песков лжет: Кирби опроверг информацию о причастности США к атаке на Кремль

«Соединенные Штаты не имели к этому никакого отношения. Мы даже не знаем точно, что здесь произошло», — заявил директор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби в четверг по американскому телевидению.

Ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Кирби сказал: «Г-н Песков лжет».

Ранее Песков заявил: «Мы знаем, что решение по таким актам и терактам будет приниматься не в Киеве, а в Вашингтоне. А Киев выполняет то, что им говорят».

Кирби подчеркнул, что США не будут ни поощрять, ни позволять Украине атаковать цели за ее пределами.

«Мы не выступаем за нападки на отдельных глав государств, мы их не поощряем, мы их не поддерживаем», — добавил он.

В среду Кремль сообщил о попытке атаки двумя беспилотниками, предположительно нацеленными на президента Владимира Путина.