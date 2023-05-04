Аллегрова отказалась поздравлять ветеранов с Днем Победы

Известно, что Ирина Аллегрова поддерживает спецорацию РФ в Донбассе, но в последнее время певица не появляется на светских мероприятиях, не выступает.

Исполнительница все же приняла участие в сборном концерте в Кремле, приуроченном ко Дню Победы.

Удивила Аллегрова тем, что, когда журналисты обратились к ней с просьбой поздравить вереранов, та открестилась, заверив, что займется этим потом.

На выступлении артистка была облачена в дорогое платье из натурального шелка.

Нашла Аллегрова время на то, чтобы пообщаться с коллегами. Она долго обнималась с Александром Розенбаумом, а после общалась с Олегом Газмановым.

Было видно, что знаменитость давно не виделась с коллегами по сцене и соскучилась по ним.