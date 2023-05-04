Переросла рассада томатов: как исправить и добиться при этом раннего урожая

Как ускорить время созревания плодов, что для этого добавить в грунт? На этот счет есть опробованные методики и вещества.

Первое незаменимое в этом отношении вещество – монокалийфосфат. В состав входит 50 % фосфора и 33% - калия. Непосредственно фосфор стимулирует быстрый рост корней.

В каждую лунку нужно внести 1 ч.л. монокалийфосфата. Еще одно нужное томатам вещество - янтарная кислота. Она тоже оказывает мощный стимул на корневую систему, стимулирует защитные свойства, повышает устойчивость растения к инфекциям и вредителям.

В каждую лунку нужно добавить 0,25 гр. янтарной кислоты. Предварительно ее нужно измельчить в порошок, смешать с грунтом. Перед внесением в лунку вылить достаточное количество воды.

В целом необходимо, чтобы янтарная кислота и монокалийфосфат оставались в доступной для корневой системы зоне.

Второй раз дать подкормку в жидком виде через 7-10 дней после высадки. Грунт перед внесением опять-таки пролить половиной нормы чистой воды, дать подкормку, а потом вылить оставшуюся воду.

Для второй подкормки 2,5 гр. янтарной кислоты, 20 гр. монофосфата калия растворить в 10 л воды. Этого объема хватит на 15 кустов. Результат будет фантастический: объем урожая возрастет минимум в полтора раза.