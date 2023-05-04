Бывалый огородник рассказал, что точно делать не нужно при выращивании клубники: бесполезно или вредно

Нельзя усыпать солью землю вокруг куста. Некоторые дачники делают это для того, чтобы быстрее убрать снег с грядок.

Но соль потом просачивается в землю и убьет там все живое и полезное, нанесет вред почвенным микроорганизмам, и ослабит клубничные кустики.

Да и смысла в этой процедуре нет никакого, абсолютно незачем торопить таянье снега.

Есть такие советы - высаживать вокруг клубники настурции, якобы для отваживания слизней и улиток.

Совет бестолковый и даже вредный. Потому что цветы эти указанных вредителей, наоборот, притягивают.

Чтобы сэкономить, некоторые дачники приобретают хлористые удобрения (кальций, калий) вместо сульфата калия и кальциевой селитры.

Составы с хлором плохо воспринимаются клубникой, она перестает расти, замедляет развитие, покрывается пятнами, листья сохнут. Урожай, конечно, тоже будет не самым лучшим.

Еще один вредный совет - делать укрытие для клубники из черной пленки. Но этот материал не дышит, поэтому под ним может появиться плесень или грибок, поливы при этом затрудняются.

Под темной пленкой можно не сразу заметить появившиеся проблемы. В конце концов, клубника может попросту сгнить.

Вместо пленки лучше использовать природную мульчу - опилки, хвою, траву, солому. Это не только безопасно, но и полезно.