Туша 30-тонного финвала, выбросившегося на берег в Англии, привлекает туристов

Сообщается, что власти не хотели разрезать 17-метровое животное на пляже, а решили перевозить его целиком.

Выброшенный на берег во вторник кит, который вскоре умер, теперь стал «жуткой достопримечательностью».

Целые семьи отправились на пляж в округе Бридлингтон, Йоркшир, чтобы сделать селфи.

Власти призвали людей держаться подальше от животного.

«В ближайшие дни мы будем работать с компаниями-подрядчиками, чтобы попытаться вывести кита целиком с берега, и мы работаем с экспертами-зоологами, чтобы определить причину этого печального события», — сказал представитель муниципалитета.

По мнению экспертов, финвалов редко можно увидеть в Северном море.

Они склонны оставаться в более глубоких водах.

Лишь в начале апреля мертвого кашалота выбросило на берег Северного моря недалеко от Гримбсби, в графстве Линкольншир.