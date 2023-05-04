Поплавская возмутилась тому, что Пугачева вернулась в Россию

Алла Пугачева прибыла из Израиля 3 мая, что вызвало кучу возмущений со стороны соотечественников.

Яна Поплавская была среди большинства и не забыла напомнить Алле Борисовне об адресованных россиянам "рабах" и "холопах".

В Телеграм-канале артистка написала, что, когда против России настроен весь мир, подобное поведение уроженки РФ неприемлемо.

74-летняя Пугачева прибыла из Израиля на рейсовом рейсе самолета.

Видимо, знаменитость вернулась попрощаться со своим другом, дизайнером одежды Валентином Юдашкиным.