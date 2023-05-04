Плохие соседи вишни, которые мешают ей расти, ведут к болезням и потере урожая

При этом плохое влияние растений может быть взаимным. В этом случае нежелательные соседи вишни вредят ей, но и сама вишня доставляет им немало хлопот.

Не сажайте рядом с деревом яблоню. Они обе могут болеть заразной грибковой инфекцией - монилиозом.

Туя возле вишни (а также можжевельник и другие хвойные) - тоже нежеланный сосед. Хвойным нужен кислый грунт, вишня его не переносит.

Ей не хватает кальция, который в кислой почве плохо поглощается. А для вишни это очень важный элемент. При его нехватке цветы будут опадать, а также завязи и плоды.

Деревья с пышной ветвистой кроной не подходят для соседства с вишней. Они будут затенять дерево, которое любит свет.

Рядом с абрикосом, барбарисом, грецким орехом вишне тоже не место. Указанные культуры выделяют токсины в почву, которые плохо скажутся на здоровье вишни.

Ближайшее соседство вишен с картошкой, помидорами, баклажанами вовсе не желательно.

Эти растения одинаково восприимчивы к одной опасной болезни, которая называется "вертициллезное увядание". Она почти не лечится и очень заразна, возбудитель живет в почве.