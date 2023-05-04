Дачный эксперт объяснил, где на даче плохие места для роста укропа

Если вы заинтересованы в получении пышной, сочной, яркой, ароматной зелени, то окажите укропу чуть больше внимания и заботы. В том числе подберите ему для роста удобное место.

Не сажайте укроп рядом с зонтичными - с морковью, петрушкой, сельдереем. Все они подвержены опасному воздействию одинаковых вредителей.

Вот рядом с картошкой, капустой, луком укропу будет спокойнее.

Если вы посадите его рядом с огурцами, иргой, сливой, которые сильно вытягивают влагу из почвы, то укропу воды точно не достанется и он там не выживет. А ведь влагу укроп тоже очень любит.

Не подбирайте для зелени северную сторону рядом с высокими растениями. Затененный укроп не будет сочным и ароматным.

Нельзя растить укроп на песчаной почве, иначе получите жидкие, вялые, безвкусные растения. В таком месте зелени не хватает питания и влаги.

Тяжелая почва, кстати, тоже не вариант для укропа.

Не подойдет укропу кислый грунт. Тут он будет хилым, редким, сухим, начнет краснеть. Закисление земли может быть вызвано большим количеством органических или минеральных удобрений.

Предоставьте укропу достаточно свободы, в тесноте, расположившись кое-как между другими растениями, он будет страдать. Пышной зелени вы тогда не дождетесь.