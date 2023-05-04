Песков оценил заявления США о непричастности к ударам дронов по Кремлю

4 мая пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Москве считают Соединённые Штаты причастными к ударам украинских беспилотников по резиденции Владимира Путина в Кремле, поскольку Киев не мог пойти на подобный шаг без согласования с администрацией Вашингтона.

В ответ на заявление Пескова координатор Белого дома Джон Кирби публично заявил, что США не имеют никакого отношения к недавнему инциденту с нападением беспилотников армии Украины на Сенатский дворец Кремле, призвав не верить комментариям главы пресс-службы Путина.

Позднее Дмитрий Песков также ответил на высказывание Кирби, пояснив, что пресс-служба Кремля сказала именно то, что хотела, обвинив Пентагон в причастности к удару по резиденции Владимира Путина в кремлёвском здании. Вместе с тем Песков подчеркнул, что правительство России оставляет за собой право предпринять любые ответные меры после инцидента с дронами в Москве.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель сегодня обратился к российскому правительству, призвав его представителей отказаться от идеи использования случая с ударом украинских БПЛА по Кремлю как повод для возможной эскалации конфликта в зоне проведения специальной военной операции.

На заявление Борреля отреагировал бывший российский президент Дмитрий Медведев, сообщив, что нападение дронов ВСУ на кремлёвскую резиденцию Владимира Путина само по себе является эскалацией.