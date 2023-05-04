Дачный эксперт рассказал, как помочь озимому чесноку, если он пожелтел

Чаще всего причина появления желтизны заключена в нехватке азота, он же отвечает за крупные плоды и объем урожая.

Другая причина - нарушенный режим полива. Нельзя заливать чеснок сверх меры, также нельзя заставлять его страдать от засухи. Хороший полив делаем раз в неделю.

Чеснок может желтеть из-за резкой смены погоды, например, наступление похолодания или даже заморозки. Беде можно помочь, хорошо поливая растение и правильно подкармливая.

Нельзя сажать чеснок слишком глубоко, из-за этого он может вымерзать и потом желтеть. Также посадки лучше мульчировать, чтобы уберечь от холодных зим.

Подкормка весной должна включать азот. Это могут быть магазинные удобрения или органические собственного приготовления. Лучше взять куриный помет - натуральный или гранулированный.

Домашний разводим так: на 10 л воды берем одну четвертую часть десятилитрового ведра помета. Даем постоять 5 дней. Готовую смесь разводим 1:10 (можно 1:15).

Гранулированный магазинный помет готовим по имеющейся инструкции.