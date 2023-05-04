Волочкова снова прибыла на Мальдивы, рассмешив поклонников

19:30 2023-05-04

Анастасия Волочкова не раз признавалась в любви к Мальдивам, но ее подписчики считают ее очередное путешествие на острова перебором.

Анастасия Волочкова снова отправилась на отдых. Конечно, на свои любимые Мальдивы, куда же еще.

Под фото на своей страничке в запрещенной сегодня в РФ соцсети балерина написала: "Мальдивы, привет!".

Интернет-пользователи тут же принялись смеяться над артисткой балета.

Часть из поклонников ждет фирменных снимков балерины в позе шпагата, некоторые ожидают кадры со служащими отеля, которых осчастливит своим вниманием активная знаменитость.

Чуть раньше Волочкова заявила, что Прохор Шаляпин ее жених, а тот не стал отрицать, заявив, что они с Анастасией отличная пара. 

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