Sky News: супруга Зеленского прибыла в Великобританию на коронацию Карла III

Посетит ли восшествие на престол Карла III глава киевского режима Владимир Зеленский обозреватели Sky News не сообщил.

Церемония коронации британского монарха пройдет в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая.

Карл III будет коронован вместе со своей супругой, королевой-консортом Камиллой.

Ранее информационное агентство Reuters заявило, что Великобритания не отправила приглашения на церемонию коронации Карла III главам России, Беларуси, Ирана, Мьянмы, Сирии.

Напомним, в декабре 2022 года Елена Зеленская лично встретилась с Карлом III в Лондоне.

В свою очередь, в феврале текущего 2023 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с британским монархом в Букингемском дворце.