Бывалый огородник рассказал, что он кладет в ямку при посадке огурцов, чтобы урожай был на славу

Если вы сажаете огурцы в уличный грунт семенами, делайте так. Делаем грядку высотой в штык лопаты и сдабриваем ее навозом, листвой с огорода, обильно увлажняем.

Накрытую грядку оставляем на ночь под пленкой, так земля прогреется больше. На другой день сажаем семена и снова укрываем их пленкой.

Для тех, кто будет возиться с рассадой, предлагаем поступить так. Копаем глубокие лунки, укладываем дно свежей крапивой, измельчаем прямо в грядке лопатой. Покрываем крапиву слоем земли.

Этот компонент очень полезен для роста огурцов, корни будут в тепле и активно начнут развиваться под действием крапивы. Она же послужит дополнительным питанием.

Поверх прикопанной зелени высаживаем рассаду огурцов. Все действия делаем в теплице.