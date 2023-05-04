WWF: Незаконный вылов морепродуктов приносит большие убытки

Африканские страны: Кения, Мадагаскар, Мозамбик, Южная Африка и Танзания, понесли огромные экономические потери от вылова креветок и тунца, сообщил сегодня Всемирный фонд природы (WWF).

В период с 2016 по 2021 год почти половина всего тунца, выловленного у берегов пяти стран, была потенциально незаконной или нерегулируемой.

Поскольку государства-члены Европейского Союза являются одними из самых важных торговых партнеров в регионе по продуктам из тунца и креветок, они обязаны настаивать на устойчивых методах рыболовства, лучшем контроле за соблюдением правил и прозрачных цепочках поставок для европейских рынков, считают авторы исследования.