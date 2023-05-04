ЮАР требует вернуть в страну бриллиант из скипетра короля Великобритании

Речь идет о бриллианте, сделанном из алмаза «Звезда Африки», который в свое время добыли на территории ЮАР.

Юрист Мотуси Каманга, который запустил петицию, указывает на то, что бриллиант является частью наследия и культуры ЮАР.

По его словам, деколонизация – это не просто определенные свободы для граждан, но и возможность вернуть в страну то, что у нее отобрали.

Алмаз «Звезда Африки» является самым большим в мире. В 1907 году правительство Колонии Трансвааль подарило его королю Эдуарду VII, и сейчас бриллиант украшает скипетр британского монарха.