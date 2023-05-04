Вдвое больше: что сделать после посадки картофеля, чтобы увеличить урожай

В том, как быстро будет расти картофель, какие даст входы и плоды, основную роль играют два фактора: влажность и температура. Чем выше градус, тем быстрее начнется рост зеленой массы и столонов. И чем выше влажность, тем более длинные столоны под землей, на основе которых закладываются будущие клубни.

Первая пара недель посадки картофеля - определяющая для будущего урожая. Все потому, что столоны формируются одновременно с выходящей из земли ботвой. И для формирования будущего урожая важно, чтобы в этот период клубням хватило и тепла и влажности почвы.

Одно простое действие может ускорить этот процесс. Нужно сложить в кучу как можно больше скошенной свежей травы. Зеленая биомасса должна храниться столько, пока не «загорится» внутри - это примерно 3-4 дня.

Затем нужно вилами разложить траву по поверхности земли там, где посажен картофель. Слой должен быть примерно с 10 см высотой. Это так называемое горячее мульчирование, которое сохраняет влагу и повышает градус внутри грунта. Картофель благодаря такой "бане" всходит раньше.

Второй раз горячее мульчирование можно применить после окучивания картошки.

Усилить положительный эффект можно за счет добавки в травяную кучу азотного удобрения. Таким образом температура «горения» повышается, горячая мульча созревает быстрее.

Картофель таким образом получает после всходов дополнительное азотное питание, которое ему очень нужно на ранней стадии развития.