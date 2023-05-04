Бывалый огородник объяснил, зачем нужен хлеб при посадке помидоров

Рассказываем, что делают с хлебом опытные дачники при посадке томатов, и для чего нужна такая мера.

Хлеб в этом случае выступает питательной и полезной подкормкой для растений, да еще и натуральной, полностью экологичной.

После такой подпитки помидоров на кустах будет видимо-невидимо. И притом вкусных и сладких.

Хлеб можно добавлять при посадке для улучшения урожайности любых сортов томатов. Простой дешевый способ, который не требует затрат времени и усилий.

Можно использовать его и при пересадке рассады в теплицу. Выкопав посадочные лунки, в каждую положите черствый хлеб, можно целым куском, но лучше в измельченном виде.

Подсохший хлеб удобно перемолоть до состояния муки, потом добавить в ямку и полить, наверх высаживаем рассаду.