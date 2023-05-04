Простой, но хитрый способ посадки свеклы для получения крупных и сладких плодов

21:23 2023-05-04

Свеклу можно сажать в грунт и на рассаду, от этого будут зависеть сроки созревания.

Но есть один нюанс, о котором знают не все огородники: свеклу следует выращивать только в тени, она не любит солнце.

Можно даже не делать для этой культуры отдельную грядку, ведь она прекрасно уживается с капустой.

Перед посадкой свеклы грунт стоит пролить гумата натрия. Другой вариант – внести в почву сульфат натрия.

Благодаря такому удобрению, свекла вырастает сладкой и лучше хранится. Вкус и размер корнеплода зависит и от полива.
Если соблюдать эти несложные правила, можно без особых хлопот вырастить крупную, сахаристую и лежкую свеклу.

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