Простой, но хитрый способ посадки свеклы для получения крупных и сладких плодов

Но есть один нюанс, о котором знают не все огородники: свеклу следует выращивать только в тени, она не любит солнце.
Можно даже не делать для этой культуры отдельную грядку, ведь она прекрасно уживается с капустой.
Перед посадкой свеклы грунт стоит пролить гумата натрия. Другой вариант – внести в почву сульфат натрия.
Благодаря такому удобрению, свекла вырастает сладкой и лучше хранится. Вкус и размер корнеплода зависит и от полива.
Если соблюдать эти несложные правила, можно без особых хлопот вырастить крупную, сахаристую и лежкую свеклу.
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