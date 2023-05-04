Урожай по несколько ведер огурцов в день: простой способ без химии

Если углекислоты не хватает, развитие растений замедляется, а завязи опадают. Хорошего урожая в этом случае не будет.

Избежать такой проблемы помогает грамотный подход к мульчированию: добавление под кусты огурцов толстого слоя свежей травы 2-3 раза в неделю.

Свежая трава выделяет много углекислого газа, который так необходим огурцам. Поливать растения нужно раз в сутки.

Траву закладывают сразу после скашивания, никаких подготовительных действий не требуется. Таким же способом можно увеличить урожай кабачков, тыкв, и патиссонов.