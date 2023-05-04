Главный секрет приготовления высококлассной и совершенно бесплатной мульчи

Но мульчу нужно выбирать правильно. Она должна быть легкой, чтобы почва оставалась рыхлой, и не должна менять кислотность грунта.

Идеальным и совершенно бесплатным материалом для мульчирования огорода является обычная скошенная трава.

Нет никакой разницы, созревают ли в ней уже семена. Главное – правильно подготовить траву к использованию для мульчирования.

Для этого необходимо сложить траву сразу после скашивания в высокую кучу и полить раствором фитоспорина-М.

Затем травяную кучу следует накрыть пленкой черного цвета. За 5 дней погибнут все семена и уйдет азот, а трава станет прекрасной мульчей.