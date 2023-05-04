Вот чем нужно полить бархатцы, чтобы они цвели пышными шапками

22:43 2023-05-04

Бархатцы украшают участок, но только если цветут достаточно пышно. Обеспечить такое цветение помогает специальный состав.

Средство нужно использовать еще на этапе выращивания рассады. Его же можно использовать и для других цветов.

Для приготовления раствора нужно взять 250 мл просеянной древесной золы, 1 г янтарной кислоты, несколько крупинок марганцовки.

Все это следует залить литром кипятка, добавить 5 г борной кислоты, перемешать деревянной палочкой и оставить на 48 часов.

Затем концентрат процеживают и разводят водой в соотношении 1:4. Под каждое растение нужно вылить 50 мл раствора, а через 15 минут хорошо полить.

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