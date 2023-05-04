Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились в метро и сходили в паб

Принц и принцесса Уэльские разговаривали с сотрудниками метрополитена, с машинистками поездов.

Они вышли на станции неподалеку от района Сохо и отправились в паб под назавнием «Пес и утка».

В пабе члены королевской семьи сами наливали себе пиво из крана и общались с работниками заведения.

Одной из тем была предстоящая коронация Карла III. Принц Уильям и Кейт Миддлтон рассказали, что их дети очень увлечены подготовкой к этому событию.

После этого принц и принцесса Уэльские пообщались с фанатами на улице, сделали селфи и поговорили с людьми о баре, недавно открывшемся в Виндзоре.