Джеки Чан рассказал о своей мечте сыграть супергероя

Он надеется, что однажды ему поступит такое предложение от кого-то из режиссеров, но сомневается, что он будет интересен зрителям в таком амплуа.

Все дело в том, что Джеки Чан самостоятельно исполняет все трюки, а в фильмах про супергероев используются спецэффекты и компьютерная графика.

Актер считает, что людям интересно смотреть на него самого, несмотря на развитие технологий, поэтому вряд ли он однажды сыграет кого-то вроде Человека-паука.

Джеки Чан также признался, что в свои 69 лет может исполнять уже далеко не все трюки, поэтому использует вместо них хореографию.

По его мнению, именно хореография позволяет делать такие вещи, которые другие люди уже неспособны делать в этом возрасте.