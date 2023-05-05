Ученые Северо-западного университета выяснили, почему люди умирали от COVID-19

Ранее основной причиной смерти от коронавируса считался цитокиновый шторм – реакция иммунной системы, усиливающая воспаление пораженного органа.

Ученые использовали систему с машинным обучением, чтобы проанализировать медкарты людей, умерших от COVID-19.

Как оказалось, ключевой причиной смерти при заражении коронавирусом была вторичная бактериальная пневмония.

Авторы исследования считают, что полученные результаты необходимо использовать для профилактики и лечения вторичной пневмонии.