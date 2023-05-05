Bloomberg: сотрудники Samsung собираются объявить забастовку впервые в истории компании

По информации агентства Bloomberg, о предстоящей забастовке заявил профсоюз, в который входит 9% сотрудников компании – около 10 тыс. человек.

В профсоюзе недовольны, что руководство компании отказывается вести переговоры о повышении зарплаты с представителями объединения.

Работники требуют повышения зарплаты на 6%, объясняя этот ростом цен в Южной Корее более чем на 4% только в этом году.

Руководство Samsung готово повысить заработную плату на 4,1%, но только самым результативным сотрудникам. Работникам со средними показателями обещают повышение на 2%.