Три ошибки при посадке лука, которые делает большинство дачников

Ни в коем случае нельзя рыхлить грунт перед посадкой лука. Почва должна плотно прилегать к донцу и корешкам.

Это необходимо, чтобы луковица могла укорениться и получать питание их почвы. Если этого не произойдет, лук начнет гнить.

Поливать грунт нужно не после посадки лука, а перед ней. Переувлажнение и переохлаждение из-за полива после посадки запустит процесс гниения.

Нужно сделать борозды, хорошо пролить их и только через день два приступать к посадке лука.

Грунт, которым присыпаны борозды, не должен оставаться легким, его необходимо слегка уплотнить.

И еще один полезный совет: при посадке на репку вершину луковицы обрезать не нужно.