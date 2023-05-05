Почему на клубнике мало ягод: последствия майских ошибок

01:41 2023-05-05

Клубника в начале своей вегетации нуждается в азоте, но не отдельно, а в соотношении с фосфором и калием 1:1:1.

Во время цветения нужно наращивание цветоносов, а не зеленой массы, поэтому вносить азот уже не нужно.

Мульчировать клубнику нужно в начале или середине мая, когда установится теплая погода. Если сделать это раньше, грунт не прогреется.

Из-за холодной почвы плодоношение сдвинется на более поздние сроки, а урожай будет меньше обычного.

Нельзя оставлять цветоносы на клубнике, которую сажают поздней осенью. Почки за это время просто не успеют заложиться.

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