Диетолог Королева объяснила, почему пожилым людям нужно есть чернику

Ягоды содержат большое количество веществ, необходимых для нормальной работы организма и предотвращения заболеваний.
В чернике есть биофлавоноиды и антоцианы, эти вещества способствуют укреплению стенок сосудов.
Биофлавоноиды оказывают противовоспалительное действие и положительно влияют на работу головного мозга.
Черника снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, других дегенеративных патологий.
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