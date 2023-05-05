Диетолог Королева объяснила, почему пожилым людям нужно есть чернику

01:45 2023-05-05

Диетолог Маргарита Королева в интервью «Москве 24» рассказала, что черника очень полезна для пожилых людей.

Ягоды содержат большое количество веществ, необходимых для нормальной работы организма и предотвращения заболеваний.

В чернике есть биофлавоноиды и антоцианы, эти вещества способствуют укреплению стенок сосудов.

Биофлавоноиды оказывают противовоспалительное действие и положительно влияют на работу головного мозга.

Черника снижает риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера, рассеянного склероза, других дегенеративных патологий.

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