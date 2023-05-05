Руководство нацразведки США полагает, что сейчас риск применения ядерного оружия со стороны РФ очень низкий

Аврил Хейнс сделала такое заявление на слушаниях в Конгрессе. Об этом утверждает источник The Washington Post.

С точки зрения разведывательного сообщества, это крайне маловероятно. Это наша оценка на данный момент.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила на брифинге, что Российская Федерация не приемлет ядерную эскалацию.

Однако политик предупредила: не нужно подвергать сомнениям решимость страны и не стоит пытаться ее проверить на деле.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков недавно заявил о повышении в последнее время риска прямого военного противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Наибольшую угрозу при этом представляет вероятность ядерной эскалации двух ядерных держав.