В Анкаре на саммите ПАЧЭС между участниками российской и украинской делегаций завязалась драка

4 мая в Анкаре проходило заседание Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

В ходе саммита один из членов украинской делегации Александр Мариковский совершил нападение на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого.

Правительство Турции, по заявлению дипломатов российского посольства, поставлено в известность и "должным образом привлечено к этому вопиющему инциденту".

Представители дипмиссии РФ выражают надежду, что "виновные понесут заслуженное наказание".

Происшествие случилось в гостинице в Анкаре.

Там проводился юбилейный саммит спикеров парламентов стран, являющихся участницами Организации черноморского экономического сотрудничества, и проходила 61-я Генеральная ассамблея ПАЧЭС.

Согласно видео, которое завирусилось в соцсетях, произошло следующее: украинский делегат развернул украинский флаг и начал что-то говорить, российский делегат подбежал к нему и отобрал флаг.

После этого между делегатами завязалась драка, пока не подоспела охрана.

Валерий Ставицкий после нескольких ударов по лицу и голове был отправлен в больницу для обследования.

Как известно, члены Верховной Рады Украины попытались сорвать выступление делегатов РФ на заседании ПАЧЭС.

На заднем фоне за спиной выступающей Ольгой Тимофеевой, депутата Госдумы РФ, был растянут флаг Украины и знамя в черно-красно-синей расцветке.

Мариковский при этом выкрикивал проукраинские лозунги.

Информация предоставлена источниками: Fact Store, ТАСС, РИА Новости.