Температура океана может спровоцировать новые экстремальные погодные явления

То, что на первый взгляд может показаться хорошей погодой для купания в отпуске, стало пронзительным сигналом тревоги для науки в плане изменения климата и экстремальных погодных условий, а также ситуации на суше.

«Чтобы нагреть воду, требуется много энергии», — говорит Андерс Леверманн, ученый из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK).

«Это чудовищный эффект, который мы наблюдаем прямо сейчас».

Другие исследователи в Германии также обеспокоены.

Значения были измерены американским метеорологическим и океанографическим агентством NOAA.