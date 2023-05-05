Температура океана может спровоцировать новые экстремальные погодные явления

То, что на первый взгляд может показаться хорошей погодой для купания в отпуске, стало пронзительным сигналом тревоги для науки в плане изменения климата и экстремальных погодных условий, а также ситуации на суше.
«Чтобы нагреть воду, требуется много энергии», — говорит Андерс Леверманн, ученый из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK).
«Это чудовищный эффект, который мы наблюдаем прямо сейчас».
Другие исследователи в Германии также обеспокоены.
Значения были измерены американским метеорологическим и океанографическим агентством NOAA.