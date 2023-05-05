Министр образования ФРГ предупредил об опасностях Tiktok

«Например, я не пользуюсь китайским видеоприложением Tiktok», — сказала она новостному порталу «t-online».

«Все должны понимать, что в других странах контролируются такие приложения, которые по уважительной причине не разрешены законом в нашей стране», - отметила министр.

Tiktok особенно популярен среди молодых пользователей смартфонов.

В США уже давно бушуют дебаты о запрете софта для коротких видеороликов, а критики обвиняют китайского владельца Bytedance во влиянии на пользователей.

Старк-Ватцингер призвала университеты рассмотреть возможность сотрудничества с Китаем и минимизировать риски.

Министр призвал к осторожности, особенно в отношении некоторых будущих технологий, таких как искусственный интеллект.

«Мы должны быть осторожны с технологиями, которые используются в военных целях или которые могут использоваться вопреки нашим ценностям. Как в области искусственного интеллекта», - отметила она.

Эта технология может быть использована для управления населением, заявила министр.