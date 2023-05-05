В КНР готовы урегулировать украинский кризис совместными усилиями с РФ

На сайте министерства КНР сообщили, что "Китай будет настойчиво продвигать идею мирных переговоров и готов поддерживать связь и координацию с Россией".

Цинь Ган отметил, что Пекин с Москвой укрепили отношения после посещения Си Цзиньпином России в марте. Россия и Китай стали более близки и поддерживают сотрудничество на всех уровнях.

Встретившись с Цинь Ганом, Сергей Лавров обсуждал с коллегой вопрос мирного урегулирования кризиса на Украине.

Два министра иностранных дел двух государств встретились в индийском штате Гоа в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран, являющихся членами Шанхайской организации сотрудничества.