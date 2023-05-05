Испания станет основным поставщиком водорода для Германии

Водород, полученный из возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце, в первую очередь предназначен для обезуглероживания промышленности и некоторых областей транспортного сектора, как пояснила отраслевая ассоциация Zukunft Gas.

Потребность в Германии огромна. К 2030 году эксперты предполагают, что ежегодно потребуется не менее 1,5 млн тонн зеленого водорода.

Такое количество топлива не может быть произведено только в Германии.

«В долгосрочной перспективе в Германию придется импортировать значительные объемы водорода, поскольку производство зеленого водорода в Германии, естественно, ограничено», — сообщили в министерстве.

По оценкам министерства, от 50 до 70 процентов необходимого количества в будущем придется импортировать.