В Германии объявлена неделя сбора окурков

Эта неделя кампании «Рейнкиппен 2023» организуется инициативой «Очистка Рейна», которая также ежегодно организует день кампании по сбору мусора на реках Германии.
Как сообщает инициатор Йоахим Умбах, кампании зарегистрированы в Северном Рейне-Вестфалии, например: в Дюссельдорфе , Бонне , Дуйсбурге и Нойсе .
Группы также были обнаружены в Рейнланд-Пфальце и Гессене.
Как и в случае с большим днем кампании по вывозу мусора, неделя организована таким образом, что заинтересованные лица также могут принять спонтанное участие.
По словам Умбаха, во время кампании в прошлом году было собрано несколько сотен тысяч окурков.
Только в Дюссельдорфе было около 120 000 окурков.
На заключительных мероприятиях в крупных городах в этом году снова будут оценены приклады.
Для этого устанавливаются прозрачные колонны, в которые затем собираются окурки.
Осенью снова предполагается провести кампанию о другом мусоре.
Общеевропейский день акции по сбору мусора на реках пройдет 9 сентября.