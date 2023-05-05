В Германии объявлена неделя сбора окурков

09:11 2023-05-05

С пятницы тысячи волонтеров в Германии в течении недели будут собирать окурки — на берегах рек, в зеленых насаждениях и на детских площадках.

Эта неделя кампании «Рейнкиппен 2023» организуется инициативой «Очистка Рейна», которая также ежегодно организует день кампании по сбору мусора на реках Германии.

 Как сообщает инициатор Йоахим Умбах, кампании зарегистрированы в Северном Рейне-Вестфалии, например: в Дюссельдорфе , Бонне , Дуйсбурге и Нойсе . 

Группы также были обнаружены в Рейнланд-Пфальце и Гессене.

Как и в случае с большим днем ​​кампании по вывозу мусора, неделя организована таким образом, что заинтересованные лица также могут принять спонтанное участие.

По словам Умбаха, во время кампании в прошлом году было собрано несколько сотен тысяч окурков.

Только в Дюссельдорфе было около 120 000 окурков.

На заключительных мероприятиях в крупных городах в этом году снова будут оценены приклады.

Для этого устанавливаются прозрачные колонны, в которые затем собираются окурки.

Осенью снова предполагается провести кампанию о другом мусоре. 

Общеевропейский день акции по сбору мусора на реках пройдет 9 сентября.