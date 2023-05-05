На севере Германии у аистов появились первые птенцы

На этой неделе в парке дикой природы Eekholt вылупился трейти птенец, и еще два яйца также могут принести больше потомства, как сообщил немецкому агентству печати один из владельцев животных.

Теперь смотрители парка несколько раз в день снабжают родителей в вольере мякотью рыбы размером с клюв и мелкой рыбой, которые в свою очередь, передают пищу своему потомству.

Таким образом, маленькие птенцы, которые изначально весят всего 60 граммов, примерно за восемь недель становятся статными птицами весом от трех до четырех килограммов.

Тем временем в Гамбурге и его окрестностях из яиц вылупились первые птенцы.

«Первые птенцы аиста вылупились», — сказал Юрген Пелх, отец аиста из Гамбурга, Немецкому агентству печати в Гамбурге.