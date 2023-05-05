Вайкуле объяснила, почему Пугачева приехала в Москву, чтобы проститься с Юдашкиным, несмотря на негатив со стороны соотечественников в свой адрес

Лайма Вайкуле утверждает, что у нее был разговор с Аллой Пугачевой по поводу прощания с Валентином Юдашкиным и ее приезда в Россию.

Алла Борисовна заявила, что кутюрье к ней приезжал в Израиль совсем больной, а она обязательно должна проводить друга в последний путь.

По всей видимости, у Пугачевой "остался осадочек" после того, как она не простилась как следует с Борисом Моисеевым. Певица, вероятно, решила не повторять своих ошибок.

Вайкуле оценила поступок подруги, отметив, что та была на высоте, приняв решение посетить похороны модельера.

Отметим, что недовольных приездом исполнительницы в Россию хватает. Даже в ситуации, когда умер человек, остальные не могут понять, что здесь стоит притормозить с негативом.