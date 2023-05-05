Куст крыжовника завалит ягодами: какая подкормка увеличит урожай

Эту ягоду не случайно называют королевской: ею издавна лакомились представители высших сословий. Варенье из крыжовника подавали на столы императоров.

Сегодня кусты крыжовника растут едва ли не в каждом саду. Одна беда: конечный результат не всегда радует, ведь ягод хочется побольше и покрупнее. Как этого добиться?

Опытные дачники советуют оригинальную и эффективную подкормку, которую также можно назвать вкусной. Все потому, что в ее состав входят очень вкусные ингредиенты: 5 гр. сметаны, 1 л сыворотки, 1 ст.л меда, 10 гр. дрожжей.

Все это надо смешать и залить водой так, чтобы в сумме получилось 10 л вещества. Дать побродить неделю, а затем полить кусты. Это делается в период цветения.

Весной также полезно внести органические удобрения - скажем, рассыпать компост под куст навоз. Но сделать это до момента распускания почек.