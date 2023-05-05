Куст крыжовника завалит ягодами: какая подкормка увеличит урожай

12:15 2023-05-05

Если растение получило норму питательных веществ, оно также более устойчиво к инфекциям и вредителям.

Эту ягоду не случайно называют королевской: ею издавна лакомились представители высших сословий. Варенье из крыжовника подавали на столы императоров. 

Сегодня кусты крыжовника растут едва ли не в каждом саду. Одна беда: конечный результат не всегда радует, ведь ягод хочется побольше и покрупнее. Как этого добиться? 

Опытные дачники советуют оригинальную и эффективную подкормку, которую также можно назвать вкусной. Все потому, что в ее состав входят очень вкусные ингредиенты: 5 гр. сметаны, 1 л сыворотки, 1 ст.л меда, 10 гр. дрожжей.

Все это надо смешать и залить водой так, чтобы в сумме получилось 10 л вещества. Дать побродить неделю, а затем полить кусты. Это делается в период цветения.

Весной также полезно внести органические удобрения - скажем, рассыпать компост под куст навоз. Но сделать это до момента распускания почек. 

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