Заядлая огородница рассказала, зачем надо давать рассаде картофельный крахмал

Чтобы рассада росла здоровой и приземистой, а корни крепкими и ветвистыми, дайте ей немного картофельного крахмала. Именно так поступают опытные садоводы.

Всего одна ложка укрепит ваши саженцы перед высадкой на постоянное место.

Многие огородники заранее собирают картофельные очистки, чтобы приготовить потом для рассады полезное лакомство.

Но если очисток нет, можно взять обычный картофельный крахмал. От него польза растениям в первые месяцы развития будет очень ощутимая.

Крахмал способствует активному цветению, укреплению корней, формированию обильных завязей и плодов, благотворно влияет на рост рассады в целом.

В крахмал содержатся фосфор и калий и другие ценные микроэлементы. Кроме того, полусахарид, превращающийся в глюкозу, тоже нужен рассаде.

Некоторые дачники успешно применяют кукурузный крахмал вместо картофельного. Удобрять таким образом можно томаты, перцы, кабачки, огурцы, баклажаны.

Хватает одной чайной ложки. Порошок нужно смешать с почвой в рассадной таре. После этого делается полив. Рассада потом хорошеет день за днем.

Есть и другой способ укрепить корневую и нарастить пышную зелень - добавить монофосфат калия - 1 г на литр воды или 1 ст. л. на 10 л воды.

Предварительно почву надо пролить, вносить подкормку надо под корень.