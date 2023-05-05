Дешевое средство, которое поможет вырастить смородину - крупную, как вишня

Правильная и своевременная подкормка буквально способна делать чудеса.

Предлагаем дешевое домашнее средство на основе картофельных очисток, после которого ягоды смородины будут расти очень крупные, в два раза больше обычных.

Продвинутые дачники запасаются этим богатством всю зиму, собирают, сушат, складывают в баночки и коробочки, чтобы по весне порадовать свои растения.

Вместо картофельных шкурок можно применить купленный в магазине крахмал.

Но если вы экономный и домовитый хозяин, то пустите в дело то, что другие обычно выбрасывают, вместо того, чтобы тратить деньги.

Вокруг куста делается бороздка на расстоянии примерно в 30 см от ствола. В нее бросаем жменю очисток и мульчируем. Можно заделать шкурки в грунт.

Через время процедуру повторяем, пополняя слой подкормки, когда предыдущий уже перегнил. Если почва при этом пересохшая, то после добавления подкормки ее надо полить.