Ранних кабачков шикарный урожай: как получить такой результат

Кабачки - очень популярная культура. Они не такие требовательные к теплу, как огурцы, семена этого растения можно проращивать при температуре плюс 8-9,5°С. Если семена сажать в прогретую почву (заглублять на 10 см), всходы появятся через неделю.

Сажать кабачки можно, когда температура грунта достигнет плюс 15° С и выше. Эта культура созревает за 2 месяца, а то и меньше, потому их часто сажают в открытый грунт.

Но ранний урожай можно получить только тогда, когда это делается на основе рассады в возрасте 20-25 дней. В комнатных условиях сеянцы выращивают до двух-трех настоящих листочков.

Чтобы стебли растения были мощными, между растениями и рядами нужно выдержать приличные расстояния - около 70 см. Лунки должны быть диаметром около 30 см.

Даже если при подготовке участка в почву были внесены органические и минеральные подкормки, в каждую ямку надо всыпать по полведра перегноя либо компоста. Плюс - 2 ст.л. гранулированного суперфосфата.

Если рассаду вырастить не получилось, можно прорастить семена - до момента появления мочки корней, а также темно-зеленых семядолей. Семена поместить в ящик с опилками, пропитанными навозной жижей и добавленной туда же борной кислотой (0,5 г на 1 л). И проращивать там на свету при температуре 20-25°С.

Пророщенные семена по 2-3 штуки высадить в подготовленные лунки и полить теплой водой. Когда появятся первые настоящие листки, надо оставить в каждой лунке по более крепкому растению.

Поливать под корень, и полив сочетать с подкормкой, приготовленной из 2-3 ст.л. азотных и 1 ст.л. калийных удобрений на 10 л воды.

Чтобы увеличить урожай кабачков, можно прищипнуть верхний основной стебель во время бутонизации.